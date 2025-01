Vous souhaitez accéder au monde des sudoku ? Comment faire ? Rien de plus simple : testez notre magazine Sudoku zen et sa grille d'essai gratuite à imprimer ! Petit format ultra pratique, niveau 1 à 2 adapté aux débutants, explication de la règle du jeu et solutions des grilles... vous disposez de plus de 70 grilles pour vous familiariser avec la logique sudoku et progresser à votre rythme vers le niveau 2.

Vous disposez au quotidien de 20 minutes de liberté ? Profitez-en pour entrer dans le monde des sudoku ! Notre panel de titres de sudoku facile propose aux joueurs débutants des formats petit, moyen et grand, des grilles nombreuses et inédites à chaque parution. Comment jouer ? Rien de plus simple, la règle du jeu est expliquée et les solutions des grilles présentes à chaque numéro ! Imprimez une grille d'essai gratuite et laissez-vous séduire !

Vous êtes débutant et souhaitez conforter votre technique sur des niveaux supérieurs mais accessibles ? C'est simple et facile : notre gamme de sudoku de niveau 2 à 3 est faite pour vous ! Pour faire votre choix n'hésitez pas à imprimer des grilles gratuites d'essai. Rappel de la règle du jeu et solutions des grilles à chaque numéro, pour jouer en toute sérénité. Et pour sortir de votre zone de confort, nous vous proposons la variante samouraï... A tester sans attendre pour explorer un peu plus loin la planète sudoku !

Dans le monde des sudoku de niveau moyen, vous confortez la logique que vous avez acquise , vous accédez à de nouvelles techniques de résolution et vous vous confrontez à des variantes du sudoku telles que sudoku killer et sudoku samouraï. N'hésitez pas à jouer les grilles d'essai gratuites pour choisir le titre qui vous convient. Pour votre confort de jeu, les règles sont expliquées et les solutions des grilles présentes à chaque parution. La force 2 à 4 est avec vous !

Vous n'êtes plus débutant mais pas encore un expert du monde du sudoku ? Testez notre large gamme de magazines de niveau 4 à 6 pour progresser au gré du niveau moyen, en confortant votre logique et en accédant à de nouvelles techniques de résolution. Nos grilles d'essai gratuites vous aideront à trouver le titre qui vous convient. Le plus de cette gamme : elle vous propose, à côté des grilles classiques, de vous confronter à deux variantes : killer et samouraï. La force est en vous... partez à l'assaut de la planète sudoku !

Joueurs confirmés, le monde du sudoku vous défie avec des grilles à résoudre grâce à des techniques avancées. Nous vous proposons une large gamme de titres de niveau 7 à 9 aux noms évocateurs : Expert, Extrême, Virtuose, Maestro... Choisissez celui qui vous ressemble en jouant nos grilles d'essai gratuites ! Vous bénéficiez aussi, au sein de ce niveau difficile, de guides de résolutions en ligne et de deux magazines dédiés aux variantes : Irrégulier et Evolution +.

Vous êtes expert et souhaitez aller encore plus loin dans le monde du sudoku ? Nos magazines de sudoku difficile sont faits pour vous ! Ils vous proposent des grilles évolutives sur plusieurs niveaux, des techniques de résolution avancées, de nombreuses variantes (samouraï, irrégulier...) et même un titre spécial avec la sélection des meilleures variantes ! testez nos grilles d'essai gratuites ! Le plus pour progresser... nos titres de sudoku classiques vous offrent le guide de résolutions des grilles. Partez à la conquête de la planète sudoku !

Pour les têtes brûlées qui jonglent avec les techniques les plus avancées, nous proposons le titre Suprême qui vous mènera aux confins du monde du sudoku. N'hésitez pas à tester la grille d'essai gratuite avant de vous lancer ! Au programme : des grilles très difficiles et des techniques perfectionnées pour une logique de résolution poussée à son maximum ! Vous bénéficiez aussi de notre expertise avec le guide résolutions en ligne. La force est en vous, devenez un killer du sudoku !